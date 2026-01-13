Дрони влаштували блекаут: захисники уразили ворожі об'єкти в Маріуполі, на Донеччині та в Криму

Сили безпілотних систем завдали масових уражень по місцях зосередження ворога. Захисники провели нальоти в тимчасово окупованому Криму та на Донеччині.

Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

Де були ураження ворога українськими дроними?

Українські оператори дронів обстріляли російські критичні об'єкти та мсця зосередження ворога протягом ночі з 12 на 13 січня.

У Маріуполі захисники зробили "блекаут", уразивши електропідстанцію "Мирна" (330 кіловольт). Цей об'єкт є ключовим системним вузлом системи енергопостачання та транзитна станція для станції "Азовської".

Примітно, що ПС "Азовську", що розташована в Старому Криму, українські дрони також уразили минулої ночі. Підстанція з напругою 220 кіловольт вважається критичним елементом енергозабезпечення промисловості регіону, яка забезпечує ворожий воєнно-промисловий комплекс Росії.

У тимчасово окупованій Макіївці під ударом дронів СБС був склад боєприпасів ракетно-артилерійського озброєння, що належить 51 російській армії.

Також у Макіївці вдалося атакувати місце дислокації окупантів. Ворог ховався на території нафтобази.

Українські дрони влучили в об'єкти російських окупантів: дивіться відео

Успіші спецоперації провели бійці 1 центру СБС та батальйону "Кайрос" 414 бригади. "Птахи Мадяра" працювали у координації новоствореного Центру глибинного ураження та за підтримки Служби безпеки України.

Які втрати мав ворог останнім часом?

Нещодавно пілоти українських дронів знищили російського окупанта, який намагався сховатися на зупинці громадського транспорту. Він втікав від безпілотника, однак дрон все ж знешкодив ворожого солдата.

Днями захисники вдарили по бурових установках компанії "Лукойл" у Каспійському морі. Крім того, під ударом був зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" на Луганщині та склад матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії Росії в Херсонській області.