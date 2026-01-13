Укр Рус
Дрони влаштували блекаут: захисники уразили ворожі об'єкти в Маріуполі, на Донеччині та в Криму
13 січня, 15:50
Дрони влаштували блекаут: захисники уразили ворожі об'єкти в Маріуполі, на Донеччині та в Криму

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Українські безпілотники вразили критичні об'єкти в Маріуполі, зокрема електропідстанцію.
  • На окупованій території було знищено склад боєприпасів та уражено місце дислокації окупантів.

Сили безпілотних систем завдали масових уражень по місцях зосередження ворога. Захисники провели нальоти в тимчасово окупованому Криму та на Донеччині.

Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

Де були ураження ворога українськими дроними?

Українські оператори дронів обстріляли російські критичні об'єкти та мсця зосередження ворога протягом ночі з 12 на 13 січня.

У Маріуполі захисники зробили "блекаут", уразивши електропідстанцію "Мирна" (330 кіловольт). Цей об'єкт є ключовим системним вузлом системи енергопостачання та транзитна станція для станції "Азовської".

Примітно, що ПС "Азовську", що розташована в Старому Криму, українські дрони також уразили минулої ночі. Підстанція з напругою 220 кіловольт вважається критичним елементом енергозабезпечення промисловості регіону, яка забезпечує ворожий воєнно-промисловий комплекс Росії.

У тимчасово окупованій Макіївці під ударом дронів СБС був склад боєприпасів ракетно-артилерійського озброєння, що належить 51 російській армії. 

Також у Макіївці вдалося атакувати місце дислокації окупантів. Ворог ховався на території нафтобази.

Українські дрони влучили в об'єкти російських окупантів: дивіться відео

Успіші спецоперації провели бійці 1 центру СБС та батальйону "Кайрос" 414 бригади. "Птахи Мадяра" працювали у координації новоствореного Центру глибинного ураження та за підтримки Служби безпеки України.

Які втрати мав ворог останнім часом?

  • Нещодавно пілоти українських дронів знищили російського окупанта, який намагався сховатися на зупинці громадського транспорту. Він втікав від безпілотника, однак дрон все ж знешкодив ворожого солдата.

  • Днями захисники вдарили по бурових установках компанії "Лукойл" у Каспійському морі. Крім того, під ударом був зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" на Луганщині та склад матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії Росії в Херсонській області.