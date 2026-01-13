Про те, як вдалося "мінуснути" ворожого солдата 24 Канал пише з посиланням на батальйон "Шершні Довбуша".

Дивіться також Велика м'ясорубка, – експерт пояснив, чому росіяни концентруються саме на Гуляйполі

Як вдалося знешкодити окупанта на зупинці?

Оператори дронів 68 окремої механізованої бригади слідкували за окупантом, який хотів "взяти Київ за три дні", однак натомість лиш захопив зупинку громадського транспорту. "Мандрівник" стояв там, доки не помітив FPV-дрон. Намагаючись врятуватися, він почав бігати навколо зупинки та ховатися від безпілотника.

Окупант бігав навколо зупинки, чекав автобус до "Києва за три дні", а натомість отримав чудовий FPV,

– повідомили військові.

Ворожий піхотинець дійсно вважав, що його не помітять, якщо він буде намотувати кола й ховатися за бетонною спорудою. Але "очі" військових слідкували чітко за окупантом і в результаті оператор закінчив цю "гонитву".

Як окупант від дрона ховався: дивіться відео

Якими були втрати ворога за останні дні?