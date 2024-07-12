Точно не людські втрати: що може стати ахіллесовою п'ятою Росії

Розрахунок на те, що велика кількість втрат у війні зупинить Росію, не спрацював. Ще колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що втрати росіян за час 10-річної Афганської війни склали 15 тисяч бійців, тоді як за два роки в Україні – пів мільйона.

Очікувалося, що велика кількість загиблих на фронті спровокує протестні настрої в Росії. Таку думку 24 Каналу висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, зауваживши, що цього не сталося.

До теми Шалені цифри: розвідка Британії оцінила втрати армії Росії за останні 2 місяці

Що насправді може зупинити Росію

Країна-агресорка воюватиме доти, доки працюватиме репресивна машина й люди будуть готові йти на фронт. Наразі охочих достатньо й головна причина – виплати. До слова, з 2022 року вони збільшились в дев'ять разів.

Доки там буде бідність, доки будуть бідні, провінційні росіяни, доти Владімір Путін посилатиме їх на вбивства в Україну,

– підкреслив Олексій Мельник.

Справді противнику треба завдавати якнайбільше втрат, але зараз стало очевидно, що ахіллесова п'ята Росії не там. Навіть якщо зростуть людські втрати, вони навряд чи зможуть спричинити стратегічний ефект для зміни політики Кремля.

Ахіллесова п'ятою ворога скоріш за все є НПЗ, радіолокаційні станції, а один словом – це гроші, все те, що фінансує війну.

Позбавити Росію можливості заробляти валюту – це створити проблему з забезпеченням пальним одночасно цивільного сектору, наприклад, сільського господарства, та воєнного – танків,

– зауважив Олексій Мельник.

Є ще й інші слабкі місця, про які мають знати наші військові аналітики. Це якраз те, де можна асиметричними діями, тобто акціями оперативного рівня, завдати Росії стратегічних втрат, підірвати здатність країни-агресорки до проведення операції.