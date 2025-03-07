"Злі духи Донбасу": розвідники показали ефектне відео, як нищать ворога на Покровському напрямку
- Розвідники продовжують нищити загарбників на фронті, завдаючи втрат ворогу.
- В ГУР показали атаку по окупантах на Покровському напрямку.
Українські розвідники продовжують нищити російських загарбників на фронті. Так, в ГУР показали атаку по окупантах на Покровському напрямку.
Відповідне відео оприлюднили зранку 7 березня. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис пресслужби ГУР МО України.
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Розвідники атакують окупантів на Покровському напрямку
Майстри FPV з групи "Cobalt" на Покровському напрямку ефективно знищують ворога.
Вони "наводять жаху на російських окупантів: мов злі духи Донбасу, з’являються нізвідки вночі, розплавляють ворожий метал, примушують московитів кидатись врозтіч – порятунку не буде".
Там зазначили, що триває безжальна і методична бойова робота воїнів ГУР МО України, яка спрямована на перерізання фронтової логістики загарбників.
Пекельні ночі Донбасу – розвідники продовжують нищити загарбників на фронті,
– підписали відео в ГУР.
Як розвідники знищують окупантів: дивіться відео