Більше, ніж у В'єтнамі: у НАТО вражені щомісячними втратами Росії

Російська армія щомісяця втрачає в Україні десятки тисяч військових, що фактично дорівнює втратам Сполучених Штатів за 14 років війни у В'єтнамі. У жовтні кількість загиблих та важкопоранених окупантів могла перевищити 50 тисяч осіб.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Форумі атлантичного майбутнього 11 листопада.

Що Рютте сказав про втрати російської армії?

За словами генсека НАТО, протягом останніх кількох місяців Росія щомісяця втрачає понад 40 тисяч військових убитими та важкопораненими.

Сполучені Штати за 14 років у В’єтнамі втратили 56 тисяч. А тут, за один місяць, у Росії загиблих або тяжко поранених – 40 тисяч. І, за попередніми даними, у жовтні ця цифра могла зрости до понад 50 тисяч. 50 тисяч за один місяць,

– сказав Рютте.

Генсек НАТО заявив, що через невдачі на полі бою Володимир Путін намагається зламати волю українців до спротиву. Для цього Росія продовжує атакувати цивільне населення, українські міста та критичну інфраструктуру напередодні зими.

Крім того, за словами Рютте, Москва посилила кампанію гібридних атак проти європейських країн. Йдеться про підпали, інциденти з безпілотниками, кібератаки та інші дестабілізаційні дії.

Водночас він наголосив, що такі спроби не послаблюють підтримку України з боку союзників.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже повідомляв, що російська армія щомісяця втрачає понад 40 тисяч військових убитими та пораненими. Попри значні втрати, Володимир Путін не збирається припиняти війну та продовжує відправляти росіян на фронт.