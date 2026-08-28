Сотні тисяч окупантів: розвідка розкрила втрати Росії за останні пів року

Російська армія зазнає масштабних втрат на фронті, які дедалі важче компенсувати набором контрактників. За даними української розвідки, через це Москва опрацьовує плани нової хвилі мобілізації на 2026 – 2027 роки.

Про це стало відомо з розвідданих українських спецслужб.

Яких втрат зазначала Росія від початку року?

Російські війська продовжують зазначати значних втрат на фронті, і Москва дедалі гостріше стикається з проблемою їхнього поповнення. За даними українських розвідок, саме масштаб втрат став однією з причин, через які Кремль розглядає додаткову хвилю мобілізації.

За січень – липень 2026 року загальні втрати російської армії в особовому складі оцінюють приблизно у 240 тисяч осіб. Із них щонайменше 140 тисяч – безповоротні втрати, тобто загиблі та ті, хто більше не може повернутися до бойових дій. Водночас російська система набору контрактників уже не встигає повністю компенсувати втрати. За перші сім місяців року до окупаційного контингенту за контрактом залучили менш як 232 тисячі людей – тобто навіть цей показник виявився нижчим за кількість втрат.

Нагадаємо, станом на 27 серпня 2026 року Росія втратила у війні проти України близько 1,48 мільйона військових. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 400 окупантів, а також знищили 4 танки, 7 бронемашин, 53 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 1 762 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія, за даними Генштабу ЗСУ, втратила 12 304 танки, 25 237 бойових броньованих машин, 48 694 артилерійські системи та 140 248 одиниць автомобільної техніки. Також знищено 440 літаків, 354 гелікоптери, 1 590 засобів ППО, 2 065 РСЗВ, понад 483 тисячі БпЛА та іншу військову техніку.