Виїжджали на одну позицію майже 6 місяців: як Сили оборони знищили російські системи "Панцир-С1"

На Харківському напрямку Сили оборони знищили 2 російські системи ППО "Панцир-С1". Як пишуть у ЗМІ, комплекси вдалося уразити під Бєлгородом.

Ба більше, у мережі також зауважують, що росіяни самі ж і "спалили" власну систему ППО, яка майже 6 місяців стояла на одній позиції.

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Як ЗСУ знищили російський "Панцир"

Бійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України оприлюднив кадри, як аеророзвідникам вдалося виявити позиції зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1". Після виявлення російської системи ППО, українські захисники успішно її знищили, завдавши влучного удару. Так, Сили оборони знищили 2 машини російської армії.

Сили оборони знищили 2 системи "Панцир" – більше у галереї

Водночас у ЗМІ зауважують, що історія знищення цих комплексів набагато цікавіша. Ймовірно, знищені ППО раніше "спалили" самі ж окупанти, адже майже 6 місяців вони виїжджали на одну й ту ж позицію. Ба більше, російські військові на початку року у мережі опублікували кадри роботи "Панцир-С1", а OSINT-аналітикам вдалося встановити точне місцезнаходження.

Також у ЗМІ додали, що один "Панцир-С1" росіяни використовували на околицях Бєлгорода, а інший – для прикриття окупантів під час спроби наступу на Липці.

Тож виходить, що майже пів року росіяни використовували ледь не одну й ту саму позицію для свого ЗРГК, щоб відбивати атаки українських ракет та дронів – і якщо раніше дістати ворожу машину було дійсно важче, то ситуація змінилася тоді, коли США та інші країни зрештою дозволили бити їхнім озброєнням по території Росії,

– зауважують у ЗМІ.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 863 засоби ППО.