Південний військовий округ Росії втратив щонайменше 28% новобранців із числа засуджених, – ГУР

Щонайменше 28% мобілізованих російських засуджених з південного військового округу збройних сил Росії, загинули або зникли безвісти. За звітами самих окупантів, йдеться про 4 212 осіб.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

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Які втрати серед мобілізованих російських засуджених

У період з липня 2024 року до кінця квітня 2025 року до складу південного військового округу збройних сил Росії зарахували на службу 14 560 осіб із числа засуджених та тих, хто перебував під слідством.

У ГУР зазначають, що вони підписали контракт з окупаційними військами, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності або ж для заробітку.

Згідно зі звітами самих окупаційних військ, лише в період із січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед таких "вояків" становили щонайменше 4 212 осіб – загиблих або зниклих безвісти, без урахування поранених. Це понад 28% від загальної кількості новоприбулого "спецконтингенту",

– йдеться у повідомленні.

Серед загиблих є чимало молодих людей віком 18 – 19 років. Наймолодшим став рядовий 111 стрілецького полку Саприкін Сергій Михайлович, 2006 року народження.

"Ці факти – чергове свідчення цинічної політики кремля, що перетворює молодь та маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України", – резюмували у ГУР.

Нагадаємо, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 040 окупантів. Загальні ж втрати Росії вже перевищують 1 031 000 бійців.