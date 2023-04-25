Нестиковка: на війні проти України гинуть росіяни з Далекого Сходу та Уралу

Група "Інформаційний спротив" продовжує фіксувати імена російських окупантів, яких публічно поховали або в самій Росії визнали знищеними. Станом на 24 квітня у списку є 21 456 імен щодо яких є повні дані.

Що там у бойовиків з Донбасу

Ще кілька сотень у Росії визнали вбитими, але є якісь нестиковки (звідки призваний, де служив, де похований тощо), ми їх не додаємо до статистики. За тиждень база поповнилася на 615 імен.

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Значна частина імен – вагнерівці. Чищення російських в'язниць відбувається у промислових масштабах. Є знакові персонажі. Наприклад, на тижні зафіксували вагнерівця, який з 2017 року пройшов Сирію, Лівію, Центральну Африку. Втрата таких досвідчених найманців є болючою для їхнього вождя.

Періодично запитують, як отримати реальну цифру російських втрат? З мого досвіду, зараз будь-яка цифра буде лише оцінювальною.

Наприклад, ми не додаємо до статистики бойовиків та мобілізованих із квазіреспублік Донбасу. За ними взагалі жодних достовірних даних немає, відомий лише порядок цифр – тисячі (десятки тисяч). Ватажки донецького бантустану "офіційно" визнали за 2022 рік 4,1 тисячі убитих. Реальне число втрат вище в рази (ті, хто глибоко знає ситуацію на землі з того боку, кажуть, що можна сміливо множити в 3 – 4 рази).

Луганські бойовики намагаються про свої втрати взагалі мовчати. У них число буде меншим, ніж у так званої "ДНР", але це все одно тисячі.

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Окрема позиція в бантустанах – померлі від ран, які в статистику вбитих здебільшого не потрапляють. А їх багато. Тому що медична допомога – нижче за плінтус. Консервативна оцінка у 20 тисяч убитих – це мінімум для так званих "ЛДНР". До живої сили з окупованого Донбасу росіяни спочатку ставилися ще гірше, ніж зараз до зеків.

Біла пляма у російських втратах

Щодо самої Росії, то російська влада всіляко заважає узагальнювати цифри, але є факти, які показують масштаби прихованого. Наприклад, минулого тижня було виявлено досі непублічний масив поховань вагнерівців на одному з цвинтарів в Іркутській області. Лише з одного цього масиву додалося 71 ім'я. Це становить +20% до зафіксованих втрат по регіону. Скільки таких цвинтарів – невідомо.

Повністю біла пляма – поховання у глибинках, у невеликих містечках та селах. Багато тисяч могил, які взагалі не вловлюються нашими фільтрами. Є утруднений доступ до цвинтарів, про які вже були публікації, тому що влада починає пильнувати.

Враховуючи, наскільки затято у Росії забивають ефір темою українських втрат, больовий поріг у них місцями вже досягнутий. Видно, чого боїться російська влада – втрат у великих містах та їхньої візуалізації.

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Лідери за кількістю зафіксованих похоронів у Росії:

Краснодарський край – 1 447 (масово ховають вагнерівців звідусіль);

Свердловська область – 903;

Самарська область – 779;

Челябінська область – 669;

Бурятія – 662;

Башкортостан – 658;

Республіка Дагестан – 532;

Забайкалля – 522;

Пермський край – 514;

Волгоградська область – 512;

Ростовська область – 453;

Саратівська область – 424;

Іркутська область – 420;

Новосибірська область – 419;

Красноярський край – 414.

Проти України воюють лише Далекий Схід, Урал і Поволжя

Якщо дивитися на ці цифри, то виникає явний дисонанс. На Україну з якихось незрозумілих причин напали Далекий Схід, Сибір, Урал та Поволжя. Західна частина Росії, якій начебто найбільше мали загрожувати "укронацисти" та агресивна натовська воєнщина, бере участь скромніше.

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На це є дві причини:

по-перше , там і без війни була катастрофа із демографією. Особливо нікого не мобілізуєш;

, там і без війни була катастрофа із демографією. Особливо нікого не мобілізуєш; по-друге, професійні частини цих регіонів були розгромлені і не можуть відновитися. Втрати з Тули, Костроми, Рязані, Калінінграда, Пскова практично завмерли в районі 150 – 200 осіб. Це – публічні втрати десанту та морської піхоти, яких наші покришили у першій половині 2022 року. Внаслідок чого у вказаних містах стався локальний шок, від якого вони досі не оговталися.

Російська влада недаремно заборонила акцію "безсмертний полк". Дуже небезпечні паралелі. Може вилізти те, що потім не сховаєш.