Знищили близько 1300 росіян, розгромили багато техніки: втрати ворога на 28 березня
- Українські військові ліквідували 1300 російських військових за одну добу.
- Від початку війни Росія вже втратила близько 1 294 470 особового складу.
Українські військові продовжують завдавати відчутних втрат російській армії серед особового складу та техніки на фронті, попри те, що ворог і надалі продовжує стягувати дедалі більше резервів.
Лише впродовж минулої доби вдалося ліквідувати 1300 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Дивіться також "Птахи Мадяра" ліквідували ЗРК "Тор" ворога на Луганщині
Як збільшилися втрати Росії?
З початку війни проти України Росія втратила:
- особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб;
- танків – 11 812 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 297 (+10);
- артилерійських систем – 38 936 (+73);
- РСЗВ – 1 707 (+7);
- засобів ППО – 1 337 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 202 112 (+1 501);
- крилатих ракет – 4 491 (+0);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 796 (+227);
- спеціальної техніки – 4 105 (+5).
Втрати росіян на 28 березня / Інфографіка Генштабу
Яких втрат завдають ворогу?
Минулої ночі ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму та інші військові цілі. Також під ударом Сил оборони були об'єкти на окупованих частинах Донецької і Запорізької областей.
Раніше бійці підрозділу "Фенікс" знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС у Луганській області, яка коштує близько 600 тисяч доларів. Це лише другий випадок знищення такої станції за понад 4 роки.
До слова, загалом початку контрнаступальних дій у південній частині Україна звільнила близько 470 квадратних кілометрів території. Крім того, було знешкоджено понад 11 тисяч російських військових.