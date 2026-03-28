Знищили близько 1300 росіян, розгромили багато техніки: втрати ворога на 28 березня

Лише впродовж минулої доби вдалося ліквідувати 1300 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

З початку війни проти України Росія втратила:



Втрати росіян на 28 березня / Інфографіка Генштабу

Минулої ночі ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму та інші військові цілі. Також під ударом Сил оборони були об'єкти на окупованих частинах Донецької і Запорізької областей.

Раніше бійці підрозділу "Фенікс" знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС у Луганській області, яка коштує близько 600 тисяч доларів. Це лише другий випадок знищення такої станції за понад 4 роки.