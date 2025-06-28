Скільки окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення: підрахунки журналістів

Майже 116 тисяч російських військовослужбовців загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пишуть журналісти. Найбільші втрати – серед добровольців.

Про це пише 24 Канал із посиланням на підрахунки російської служби BBC та команди волонтерів, що використали відкриті джерела.

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Втрати Росії у війні з Україною

Наразі відомо про 115 857 загиблих російських військовослужбовців, чиї імена встановили. Втім, реальні втрати можуть бути набагато вищими.

Фахівці припускають, що аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів, які вивчають видання і волонтери, може охоплювати від 45% до 65% від реальної кількості загиблих.

Журналісти зазначили, що найбільші втрати саме серед добровольців. Така тенденція залишається з 2024 року, адже набір добровольців є основним способом поповнення лав російських військових на так зване "сво".

За останні два роки під час повномасштабного вторгнення в Україну загинуло щонайменше 240 18-річних російських солдатів,

– пишуть у російській службі.

Один із наймолодших загиблих контрактників – Данило Чистяков зі Смоленська, який перебував на фронті лише кілька днів. На момент загибелі йому було лише 18 років, 1 місяць і 27 днів.

У службі нагадали, що у 2023 році в Росії ухвалили закон, що дозволив повнолітнім випускникам шкіл підписувати договір про контрактну службу в армії. До набрання чинності цим законом однією з вимог для вступу на військову службу за контрактом була наявність вищої чи середньої професійної освіти.