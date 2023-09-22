У Росії вціліють ще щонайменше 480 пляшок: втрати ворога на 22 вересня

У війні проти України Росія продовжує зазнавати шалених втрат. Лиш за минулу добу наші захисники і захисниці ліквідували 480 окупантів.

Звернімо увагу, що за понад півтора року повномасштабного вторгнення втрати ворога значно більші. На той світ уже відправили 274 950 російських загарбників. Реальна цифра може бути значно більшою, адже точно підрахувати знищених окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Зауважимо, що за понад 18 місяців великої війни у ворога стало не лише на майже 300 тисяч бійців менше. Також наші військові знищили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем і БпЛА оперативно-тактичного рівня. А ще так звана "друга армія світу" не дорахується кількох сотень літаків, гелікоптерів, засобів ППО. Умовною вишенькою на торті – найдорожчою втратою – став крейсер "Москва". Він продовжує лежати на дні Чорного моря, нагадуючи росіянам, що їхня поразка неминуча. Пройдімося детальніше по актуальних втратах ворога:

танків – 4 644;

бойових броньованих машин – 8 891;

артилерійських систем – 6 177;

РСЗВ – 785;

засобів ППО – 528;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 858;

крилатих ракет – 1 517;

кораблів і катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 690;

спеціальної техніки – 912.



Актуальні втрати ворога станом на 22 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ звернули увагу на те, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу. Ще 12 ударів припали по районах скупчення живої сили, зброї та техніки та 2 – по станціях РЕБ окупантів. А ще наші захисники знищили 1 ударний БпЛА типу "Шахед".

Тим часом підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район скупчення живої сили, зброї та техніки, а також 9 артилерійських засобів і 2 станції РЕБ.