Скільки "відмінусовано" окупантів за добу: втрати Росії у війні на 6 квітня

На війні проти України загинули чи отримали поранення понад 1 300 000 російських окупантів. Ця цифра щодня продовжує невпинно зростати.

Лише за березень цього року було ліквідовано або важко поранено понад 35 тисяч загарбників. Серед них 33 988 російських військових знешкоджено завдяки дроновим атакам, а ще 1 363 окупанти Росія втратила через удари артилерії та іншого озброєння.

Скільки російських окупантів ліквідовано за час війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб;

танків – 11 841 (+2);

бойових броньованих машин – 24 360 (+10);

артилерійських систем – 39 497 (+58);

РСЗВ – 1 719 (+0);

засобів ППО – 1 338 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 221 396 (+1 953);

крилатих ракет – 4 517 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 87 614 (+259);

спеціальної техніки – 4 112 (+0).

Втрати окупантів на 6 квітня 2026 року / Фото Генштаб

