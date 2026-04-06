Скільки "відмінусовано" окупантів за добу: втрати Росії у війні на 6 квітня
- З початку вторгнення Росія втратила близько 1 304 490 особового складу та значну кількість військової техніки.
- За березень було ліквідовано або поранено понад 35 тисяч російських військових, значну частину з яких завдяки дроновим атакам.
На війні проти України загинули чи отримали поранення понад 1 300 000 російських окупантів. Ця цифра щодня продовжує невпинно зростати.
Лише за березень цього року було ліквідовано або важко поранено понад 35 тисяч загарбників. Серед них 33 988 російських військових знешкоджено завдяки дроновим атакам, а ще 1 363 окупанти Росія втратила через удари артилерії та іншого озброєння.
Скільки російських окупантів ліквідовано за час війни?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб;
- танків – 11 841 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 360 (+10);
- артилерійських систем – 39 497 (+58);
- РСЗВ – 1 719 (+0);
- засобів ППО – 1 338 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 221 396 (+1 953);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 614 (+259);
- спеціальної техніки – 4 112 (+0).
Що відомо про втрати Росії у війні проти України?
На початок квітня 2026 року Сили оборони України ліквідували майже 20 тисяч російських солдатів віком до 25 років за час повномасштабного вторгнення країни-агресорки.
Речник 66-ї бригади Василь Денисюк розповів, що на Лиманському напрямку росіяни підтягують піхоту ближче до фронту і готуються до активніших атак із появою зелені. Але ЗСУ знищують їх ще на підходах – дронами, артилерією і піхотою, не даючи зібратися для штурмів. За його словами, через це чисельна перевага росіян не працює: до передової доходить лише частина сил, іноді навіть не повний взвод. Ворог зазнає втрат ще під час висування і змушений переходити до більших, але складніших механізованих атак.
Журналіст Денис Казанський повідомив, що ЗСУ ліквідували російського пропагандиста Миколу Шарапова – автора і модератора каналу "Велес тихенько пише". Шарапов активно поширював кремлівську пропаганду і підтримував війну проти України, а також сам воював на боці окупантів. У Росії його називали розвідником, спецпризначенцем і письменником, який видав книгу про війну "СВОими глазами".