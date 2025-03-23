Під час війни знищено більше ворожих танків, ніж українських: чому для Росії це не критично

Росія у війні втратила в кілька разів більше танків, ніж Україна. ЗСУ отримують нове озброєння від західних партнерів, проте російська армія має великі запаси, а виробництво нових машин триває.

Дані аналітиків, опубліковані проєктом Oryx, спираються лише на підтверджені факти знищення російських танків. Про це пише 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Скільки танків втратили Україна та Росія у війні

За три роки повномасштабного вторгнення Росія втрачала свої танки, внаслідок відповідних атак з боку ЗСУ. Приблизно 3800 танків окупантів було знищено, пошкоджено, покинуто або захоплено. За інформацією Генштабу ЗСУ, із лютого 2022 року Росія втратила 10 412 танків, з них 9 – лише за минулу добу.

А втрати України аналітики оцінюють у приблизно 1100 одиниць танків. Для української армії від партнерів надходять Leopard 1, Leopard 2 та M-1 західного виробництва, що дає змогу їй поповнювати свій танковий парк. А російська натомість використовує лише застарілі моделі, хоча і має можливість постійно їх ремонтувати та замінювати.

Однак Україна почала швидше за Росію втрачати танки в Курській області. Останні підрахунки аналітиків показують, що на цьому напрямку Росія втратила 66 танків, а Україна – 55. Таке співвідношення невигідне для українських військових. Така кількість може свідчити про складність утримання Україною потрібної переваги у війні на виснаження.

Член парламентського комітету України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін розповів, що українські бійці, що діють у Курській області, "спираються на значну кількість американської бронетехніки".

Відтак Україна потребує набагато кращого коефіцієнта знищення ворожої техніки. Проте ЗСУ виснажує ситуація під Курськом, де Росія показує, що здатна завдавати аналогічних втрат. Водночас є побоювання щодо можливостей партнерів постачати Україні танки та іншу критично важливу техніку.