"Мінуснули" майже тисячу росіян та десятки одиниць техніки: втрати окупантів на 13 лютого

Ворожі війська тиснуть по всій лінії фронту й не полишають спроб захопити якомога більше українських земель, попри спроби дипломатів вести перемовини щодо завершення війни. Зі свого боку президент Зеленський заявив про готовність продовжувати боротьбу, наголосивши, що Україна точно не програє. Адже втрати росіян у протистоянні з Силами оборони – разючі.

Про нову партію окупантів, яких ліквідували українські бійці, а також про численну знищену техніку ворога йдеться в офіціному зведенні Генштабу. До теми Росія накопичила велику кількість солдатів поблизу одного з українських міст Які втрати росіян на 13 лютого? З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив: особового складу – близько 1250950 (+800) осіб;

танків – 11667 (+5);

бойових броньованих машин – 24028 (+3);

артилерійських систем – 37254 (+41);

РСЗВ – 1642 (+1);

засобів ППО – 1300 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 133392 (+1239);

крилатих ракет – 4286 (+16);

кораблів/катерів – (+0);

підводних човнів – (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 78268 (127+);

спеціальної техніки –4070 (+0).

Втрати ворога на 13 лютого / Інфографіка Генштабу До слова, високопоставлений чиновник НАТО днями підтвердив дані про величезні втрати росіян у війні проти України. Так, з початку повномасштабного вторгнення втрачено близько 1,3 мыльйона військових, з них приблизно 350 тисяч – загиблі. Що відомо про останні успішні ураження ворожих цілей? Бійці 118-ї окремої механізованої бригади вперше знищили російський ударний дрон "Клин" зі штучним інтелектом під час одного з його перших бойових застосувань.

На Лиманському напрямку оператори БПЛА 63-ї бригади виявили та знищили замасковану реактивну систему залпового вогню, попри всі спроби окупантів її сховати.

А в ніч на 12 лютого Сили оборони вдарили по великому арсеналу боєприпасів у Волгоградській області та по оборонному заводу в Тамбовській області. Атаку здійснили за допомогою ракет "Фламінго".