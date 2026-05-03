Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Понад 1000 окупантів і новий показник у знищеній техніці: які втрати Росії на 3 травня
3 травня, 06:52
4

Понад 1000 окупантів і новий показник у знищеній техніці: які втрати Росії на 3 травня

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Загальні бойові втрати російських військ на 3 травня включають, зокрема, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 76 артилерійських систем, та 2 РСЗВ.
  • Генеральний штаб ЗСУ розширив щоденні зведення втрат, додавши нову категорію.

Ворожа армія щоденно втрачає сотні солдатів, нерідко ця цифра перевалює за тисячу. При цьому окупанти продовжують спроби захопити якомога більше українських територій.

Про нову партію ліквідованих російських військових, а також знище техніку противника, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Актуально "Тікали – не втекли": оператори ГУР чатують на окупантів у запорізьких полях 

Які втрати в росіян сьогодні?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб;
  • танків – 11 908 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 503 (+3);
  • артилерійських систем – 41 193 (+76);
  • РСЗВ – 1 765 (+2);
  • засобів ППО – 1 357 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 352 (+0);
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 306 (+12);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224);
  • крилатих ракет – 4 579 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 93 556 (+282);
  • спеціальної техніки – 4 151 (+0).


Втрати Росії на 3 травня 2026 / Інфографіка Генштабу

Зауважте! Починаючи з 3 травня, Генеральний штаб розширив щоденні зведення втрат ворога, додавши нову категорію – наземні роботизовані комплекси, які раніше не виділяли окремо.

Що відомо про останні успішні удари по ворогу?

У ніч на 2 травня Сили оборони України вдарили по стратегічно важливих військових цілях російських окупаційних сил, зокрема по ракетних установках і радіолокаційних системах.

Українська авіація також нещодавно атакувала центр села Гришине, ліквідувавши щонайменше 15 російських десантників із 76-ї дивізії. Противник використовував цивільні будівлі як укриття

До слова начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що противник намагається закріпитися в Покровську та тисне на Гришине, прагнучи просунутися від Родинського до Білицького, однак зазнає значних втрат і не може реалізувати свої плани. За словами Борисенка, втрати ворога вже перевищують його мобілізаційні можливості.

Чергова спроба російських військ прорвати українську оборону завершилася невдачею: групу окупантів, яка намагалася просунутися через газопровід, було знищено ще до досягнення позицій.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Втрати ворога