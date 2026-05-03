Понад 1000 окупантів і новий показник у знищеній техніці: які втрати Росії на 3 травня
- Загальні бойові втрати російських військ на 3 травня включають, зокрема, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 76 артилерійських систем, та 2 РСЗВ.
- Генеральний штаб ЗСУ розширив щоденні зведення втрат, додавши нову категорію.
Ворожа армія щоденно втрачає сотні солдатів, нерідко ця цифра перевалює за тисячу. При цьому окупанти продовжують спроби захопити якомога більше українських територій.
Про нову партію ліквідованих російських військових, а також знище техніку противника, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Які втрати в росіян сьогодні?
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб;
- танків – 11 908 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 503 (+3);
- артилерійських систем – 41 193 (+76);
- РСЗВ – 1 765 (+2);
- засобів ППО – 1 357 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 352 (+0);
- наземні робототехнічні комплекси – 1 306 (+12);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224);
- крилатих ракет – 4 579 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 93 556 (+282);
- спеціальної техніки – 4 151 (+0).
Втрати Росії на 3 травня 2026 / Інфографіка Генштабу
Зауважте! Починаючи з 3 травня, Генеральний штаб розширив щоденні зведення втрат ворога, додавши нову категорію – наземні роботизовані комплекси, які раніше не виділяли окремо.
Що відомо про останні успішні удари по ворогу?
У ніч на 2 травня Сили оборони України вдарили по стратегічно важливих військових цілях російських окупаційних сил, зокрема по ракетних установках і радіолокаційних системах.