Понад 1000 окупантів і новий показник у знищеній техніці: які втрати Росії на 3 травня

Українська авіація також нещодавно атакувала центр села Гришине, ліквідувавши щонайменше 15 російських десантників із 76-ї дивізії. Противник використовував цивільні будівлі як укриття.

До слова начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що противник намагається закріпитися в Покровську та тисне на Гришине, прагнучи просунутися від Родинського до Білицького, однак зазнає значних втрат і не може реалізувати свої плани. За словами Борисенка, втрати ворога вже перевищують його мобілізаційні можливості.

Чергова спроба російських військ прорвати українську оборону завершилася невдачею: групу окупантів, яка намагалася просунутися через газопровід, було знищено ще до досягнення позицій.