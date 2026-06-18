Росія дорого платить за продовження війни: Зеленський на "Рамштайні" розкрив масштаби втрат

Російська армія щомісяця втрачає на війні проти України тисячі військових убитими та важкопораненими. Водночас ефективність українських дронів і підрозділів Сил оборони продовжує зростати.

Зеленський на відкритті засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" наголосив, що армія України сьогодні є головною силою стримування російської агресії в Європі, передає 24 Канал.

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Яких втрат зазнає Росія?

За його словами, щомісяця російська армія втрачає щонайменше 30 тисяч військових убитими та важкопораненими.

І ця кількість буде зростати в міру нашого покращення спроможностей зупиняти російські атаки,

– додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що ключову роль у стримуванні ворога відіграє розвиток українських технологій та підвищення ефективності бойових підрозділів. Зокрема, йдеться про різні типи безпілотних систем, які дедалі результативніше працюють на полі бою.

Зеленський також підкреслив, що українська армія вже зараз виконує важливу безпекову функцію не лише для України, а й для всієї Європи.

Сьогодні українська армія є, власне, головною армією в Європі, яка може стримати і протистояти повномасштабній агресії протягом тривалого часу. І після цієї війни так має бути і далі. Існування такої армії має допомогти запобігти будь-яким майбутнім агресивним рухам Путіна,

– наголосив він.

У зв'язку з цим глава держави закликав партнерів уже зараз працювати над довгостроковими механізмами підтримки українського війська. На його думку, питання стабільного фінансування оборонного сектору має розглядатися не лише як потреба України, а і як складова майбутньої безпеки Європи.

Скільки бійців загалом Росія втратила за період війни?

У НАТО оцінюють загальні втрати Росії у війні проти України більш ніж у 1,4 мільйона військових від початку повномасштабного вторгнення. Йдеться як про загиблих, так і про поранених, які вибули з бойового складу армії.

Попри такі масштабні втрати, у Кремлі не фіксують ознак зміни стратегічних цілей війни. У НАТО зазначають, що Росія продовжує вести бойові дії з високою інтенсивністю вздовж усієї лінії фронту.

Найбільший тиск з боку російських військ зберігається на ключових напрямках, зокрема в районі Покровська та Костянтинівки.

Водночас в Альянсі підкреслюють, що успіхи російської армії залишаються нестабільними та непослідовними. Також повідомляється про погіршення економічної ситуації в Росії, що може впливати на її довгострокові можливості ведення війни.

Попри втрати та економічний тиск, Москва продовжує нарощувати бойову активність і не демонструє готовності до зміни курсу.