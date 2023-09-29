ППО, 34 артсистеми та 340 окупантів: свіжі втрати ворога на 29 вересня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують ефективно очищати українську землю від російських загарбників: загальні втрати противника у живій силі вже перевищують 277 тисяч. Також ворог втрачає багато своєї техніки й остання доба – не виняток.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу, 28 вересня, ЗСУ ліквідували ще 340 окупантів. Оскільки бої ще тривають, остаточні втрати ворога ще уточнюються.
Дивіться також Розслаблятися зарано: експерти розповіли, скільки ще танків залишилося у Росії
Втрати ворога станом на 29 серпня
Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян у живій силі станом на ранок 29 серпня склали 277 660 вояк.
Також ворог втратив десятки тисяч одиниць різноманітні техніки: від танків, броньованих машин та артилерійських систем до засобів ППО та іншої спецтехніки. Також на рахунку наших воїнів є літаки, гелікоптери, кораблі та навіть 1 підводний човен Чорноморського флоту.
Загалом ворог втратив:
- особового складу – 277660 (+340) осіб,
- танків – 4687 (+8) одиниць,
- бойових броньованих машин – 8972 (+10) одиниць,
- артилерійських систем – 6409 (+34) одиниці,
- РСЗВ – 794 (+1) одиницю,
- засоби ППО – 536 (+1) одиницю,
- літаків – 315 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34) одиниці,
- крилаті ракети – 1529 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 20 (+0) одиниць,
- підводні човни – 1 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) одиниць,
- спеціальна техніка – 930 (+1) одиниця.
Втрати ворога станом на 29 вересня / Інфографіка Генштабу
Актуально про ситуацію на фронті
- Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, російські війська намагалися відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мали.
- ЗСУ ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.