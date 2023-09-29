ППО, 34 артсистеми та 340 окупантів: свіжі втрати ворога на 29 вересня

29 вересня 2023, 08:20
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують ефективно очищати українську землю від російських загарбників: загальні втрати противника у живій силі вже перевищують 277 тисяч. Також ворог втрачає багато своєї техніки й остання доба – не виняток.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу, 28 вересня, ЗСУ ліквідували ще 340 окупантів. Оскільки бої ще тривають, остаточні втрати ворога ще уточнюються.

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Втрати ворога станом на 29 серпня

Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян у живій силі станом на ранок 29 серпня склали 277 660 вояк.

Також ворог втратив десятки тисяч одиниць різноманітні техніки: від танків, броньованих машин та артилерійських систем до засобів ППО та іншої спецтехніки. Також на рахунку наших воїнів є літаки, гелікоптери, кораблі та навіть 1 підводний човен Чорноморського флоту.

Загалом ворог втратив: 

  • особового складу – 277660 (+340) осіб,
  • танків – 4687 (+8) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 8972 (+10) одиниць,
  • артилерійських систем  – 6409 (+34) одиниці,
  • РСЗВ – 794 (+1) одиницю,
  • засоби ППО – 536 (+1) одиницю,
  • літаків – 315 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34) одиниці,
  • крилаті ракети – 1529 (+0) одиниць,
  • кораблі /катери – 20 (+0) одиниць,
  • підводні човни – 1 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) одиниць,
  • спеціальна техніка – 930 (+1) одиниця.


Втрати ворога станом на 29 вересня / Інфографіка Генштабу 

Актуально про ситуацію на фронті 

  • Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, російські війська намагалися відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мали.
  • ЗСУ ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

 

Автор: Анастасія Кушпіт