Ще 500 окупантів отримають пірамідки від Кобзона: колосальні втрати ворога станом на 18 травня

Українські захисники продовжують мужньо боронити рідну землю. Від початку повномасштабного вторгнення їм вдалося ліквідувати 201 100 російських бійців.

Лиш за минулу добу на той світ вдалося відправити 510 солдатів так званої "другої армії світу". Зауважимо, що це приблизна цифра, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій надзвичайно складно.

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Втрати ворога у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала колосальних втрат не лише у живій силі, а й у техніці. Так, на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Крім того, росіяни не дорахуються кількох сотень літаків і гелікоптерів. А найдорожчою здобиччю за понад рік залишається крейсер "Москва", який лежить на дні Чорного моря.

Танків – 3 773;

бойових броньованих машин – 7 373;

артилерійських систем – 3 198;

РСЗВ – 563;

засоби ППО – 318;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 759;

крилаті ракети – 990;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 073;

спеціальна техніка – 418.



Актуальні втрати ворога станом на 18 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Атаки ворога не вщухають

Попри те, що росіяни зазнають колосальних втрат, вони продовжують сунути. За минулу добу Генштаб ЗСУ зафіксував 36 бойових зіткнень на Донбасі.

Основні зусилля ворог зосередив на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський. В епіцентрі бойових дій усе ще залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Як і не змінилися плани ворога. Російські військові намагаються втілити у життя вологу мрію Владіміра Путіна. Мовиться про вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Але це загарбникам не вдається і не вдасться.