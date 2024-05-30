У Великій Британії назвали втрати росіян від початку повномаштабного вторгнення

У Великій Британії заявили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 465 тисяч військовослужбовців. У травні цього року показники сягнули рекордної кількості.

Про це заявив дипломат представництва Великої Британії при ОБСЄ Анкур Нараян. Ці втрати він назвав у відповідь на заяви нового міністра оборони Росії Андрєя Бєлоусова.

До теми У Криму могли підбити не лише два катери "Тунець", а більше суден, – ЗМІ

Які втрати Росії у війні

Нараян заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 465 тисяч військовослужбовців, серед яких вбиті й поранені. Таку статистику мала країна станом на 30 травня 2024 року.

Ба більше, найбільших втрат Росія зазнала у травні 2024 року. Так, цього місяця щодня окупанти втрачали понад 1000 військовослужбовців на добу, а це – близько 30 тисяч військовослужбовців на місяць.

Із січня по квітень 2024 року щоденні втрати Росії в Україні – кількість вбитих і поранених – становили 980 людей. За травневими оцінками, це число перевищує 1000 на день. Це близько 30 тисяч на місяць. Це найвищий показник з початку цієї війни,

– наголосив Нараян.

Коментуючи слова російського міністра Бєлоусова про "мінімізування втрат", Нараян наголошує, що найкращим рішенням стане завершення кровопролитної війни, яку розв'язав Кремль.

"Економістам не потрібно нагадувати про оману щодо безповоротних втрат. Якщо подивитися на дані об'єктивно, то вони вказують на жахливі втрати для такої країни, як Росія – в людських життях, матеріальних засобах і авторитеті", – додав дипломат.

Актуальна статистика втрат

За даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2024 року російська армія втратила: