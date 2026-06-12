Довго не живуть, – прикордонник розповів, кого Росія відправляє на фронт

У Росії значні втрати на полі бою, але окупанти й далі відправляють своїх людей на війну. Спроби тиску на українські позиції не припиняються. Проте сучасна війна – це не лише кількісна перевага особового складу, адже вирішальну роль дедалі більше відіграють технології та безпілотники.

Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що окупанти змушені скорочувати терміни підготовки нового особового складу через значні втрати на фронті. Це значно впливає на якість ведення бойових дій, однак окупантів така ситуація не зупиняє.

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Чому росіяни знижують якість підготовки військових

За словами Артема Дрозда, російська армія складається з дуже різноманітного особового складу. Серед окупантів є як досвідчені військові, які воюють уже багато років, так і новобранці.

Сучасна війна така, що недостатньо просто нагнати дуже багато людей на позиції чи погнати їх у бік позицій опонента. Тому що все-таки дронів у нас дуже багато – легкої прогулянки ні в кого немає,

– наголосив він.

Дрозд пояснив, що через значні втрати, зокрема на його напрямку, російське командування намагається якомога швидше поповнювати особовий склад. Саме тому терміни підготовки новобранців скорочуються.

Важливо! Триває збір для комендатури "Шквал" на РЕБи та безпілотники. Зараз на фронті це вкрай важливі засоби ведення війни, адже технологічне посилення українського війська дозволяє зберігати життя наших захисників на фронті. Долучитися до збору можна за посиланням.

Попри проблеми з підготовкою особового складу, не варто недооцінювати ворога, адже серйозною перевагою росіян залишаються безпілотники та фахівці, які вміють ними керувати.

Військовий про підготовку росіян на війну: відео

Оскільки вони (росіяни – 24 Канал) продовжують працювати, значить, у них ще є кваліфіковані кадри. Звісно, вони більше про масовість, а не про якість, але все ж таки маємо на це зважати. Деякі фахівці вижили, деяких намагаються підготовлювати, але довго вони не живуть,

– зазначив інспектор прикордонної комендатури.

Однак противник все ще зберігає спроможність використовувати безпілотники як один із ключових інструментів ведення бойових дій.

Яка ситуація на фронті?

Українські оператори дронів уразили низку важливих об'єктів російської армії на тимчасово окупованій території Донеччини. Серед цілей були місце розташування особового складу, логістика ворога, вантажний транспорт і газове сховище, залучене для потреб окупаційних військ.

Російська армія не припиняє наступальних дій на фронті та намагається покращити свої тактичні позиції. Однак українські військові проводять контратаки й завдають ударів по живій силі та логістичних об'єктах противника. За даними ISW, на більшості напрямків окупантам не вдається досягти суттєвих успіхів.

Ворог продовжує посилювати тиск на Костянтинівку, яка є однією з ключових цілей окупантів на Донеччині. Росіяни намагаються наблизитися до міста та ускладнити логістику Сил оборони, але українські військові стримують наступ противника.