Воїни ГУР розбили окупантів на Запорізькому фронті: ефектні кадри влучної роботи

Бійці ГУР продовжують завдавати втрат ворогу. Так, українські захисники ліквідували окупантів, які брали участь у наступальних діях на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

Дивіться також Бійці ССО на одному з найгарячіших напрямків зачистили частину села від окупантів: потужні кадри

Як бійці ГУР ліквідували ворога

У ГУР опублікували ефектне відео з ліквідації ворога. Так, загинуло щонайменше 12 військовослужбовців 19 мотострілецької дивізії 58 армії Росії.

У своїх пропагандистських сюжетах окупанти полюбляють розповідати, що 19 МСД виконує "важливе завдання", атакує у напрямку міста Оріхів. Російська пропаганда марить цим та заявляє, що "росіяни вже на шляху до Запоріжжя".

Однак українські захисники показали реальну картину того, що відбувається на фронті. Так, окупантів розбили бійці ГУР, а двох військових – взяли у полон.

Зачистити населений пункт від ворога вдалося бійцям підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України за допомогою влучної роботи операторів FPV-дронів.

У Запорізькій області зачистили село від окупантів: дивіться відео

До слова, раніше Повітряні сили України знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку росіян на Херсонщині. Унаслідок авіаудару було ліквідовано десятки окупантів.