Останніми днями російські втрати значно зросли на заході Запорізької області, – ISW

За останні дні російські втрати значно зросли на заході Запорізької області. Ворожі війська наразі борються з браком наявних боєздатних підрозділів.

Так, окупанти намагаються щось зробити з браком наявних боєздатних підрозділів, які російське командування готове перекинути на цю ділянку фронту. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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На Запоріжжі в окупантів – шалені втрати

Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що 18 вересня на Таврійському напрямку, включно із західною частиною Запорізької області, російські війська втратили 313 осіб.

Штупун зазначив, що це значно більше, ніж російські втрати за попередні два дні, коли ворожі війська щодня втрачали приблизно 200 осіб. За його словами, десантники країни-агресорки ведуть оборону на Таврійському напрямку і що для "прикриття" підрозділів ВДВ прибули загони "Storm-Z" із призовниками.

ISW раніше спостерігала, як підрозділи 7-ї гвардійської гірської дивізії ВДВ та 76-ї гвардійської дивізії ВДВ проводять контратаки проти українських сил в районі Роботиного (10 кілометрів на південь від Оріхова).

ISW оцінила, що ці операції, ймовірно, сильно погіршили ці сили ВДВ. Загони "Storm-Z" часто виявляються боєздатними і, ймовірно, забезпечать російській обороні на заході Запорізької області незначну боєздатність,

– наголосили аналітики.

Актуальні втрати загарбників на фронті

Зауважимо, що на той світ ЗСУ вже відправили 273 460 окупантів. Втрати у техніці: