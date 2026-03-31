ППО ворога слабшає: дрони оборонців "підпалили" ЗРК "Тор" на ходу

Російська протиповітряна оборона на окупованих територіях продовжує слабшати. Українські військові пошкодили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор" на Луганщині.

Про операцію повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ.

Що відомо про удар по ЗРК "Тор"

У СБС розповіли, що влучити у російський ЗРК "Тор" – завдання не з легких, а уразити його на ходу – зовсім інший рівень складності.

Проте це вдалось операторам дронів 9-ї окремої бригади СБС ЗСУ. Діяли бійці у взаємодії з Центром глибинних уражень. Вони успішно поцілили у зенітний ракетний комплекс ворога на Луганщині.

По ЗРК "Тор" вдарили на ходу: дивіться відео

Військові уточнили, що в результаті удару "Тор" було пошкоджено, а у російської армії продовжує слабшати ППО.

