ППО ворога слабшає: дрони оборонців "підпалили" ЗРК "Тор" на ходу
- Українські оборонці вразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор" на Луганщині.
- ЗРК "Тор" було пошкоджено, що свідчить про послаблення російської ППО на окупованих територіях.
Російська протиповітряна оборона на окупованих територіях продовжує слабшати. Українські військові пошкодили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор" на Луганщині.
Про операцію повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ.
Що відомо про удар по ЗРК "Тор"
У СБС розповіли, що влучити у російський ЗРК "Тор" – завдання не з легких, а уразити його на ходу – зовсім інший рівень складності.
Проте це вдалось операторам дронів 9-ї окремої бригади СБС ЗСУ. Діяли бійці у взаємодії з Центром глибинних уражень. Вони успішно поцілили у зенітний ракетний комплекс ворога на Луганщині.
Військові уточнили, що в результаті удару "Тор" було пошкоджено, а у російської армії продовжує слабшати ППО.
Які втрати Росії на війні?
У ГУР зазначили, що Росія втрачає до 40 тисяч окупантів щомісяця. Це приблизно дорівнює кількості нових контрактників та добровольців. Водночас росіяни поки не готуються до повноцінної мобілізації.
Українські захисники зірвали спробу окупантів встановити їхній триколор у Ківшарівці на Харківщині. За даними 43-ї ОМБр, у населеному пункті чотирьох загарбників ліквідували, а ще шестеро потрапили в полон.
Раніше дрони ЗСУ вдарили по базі ворожої РСЗВ у Криму. Завдяки діям СБС було знищено три установки "Смерч" і транспортно-заряджальну машину. Окремо уражено паливні цистерни у Луганській області.