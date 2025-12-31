Втрати Росії в Україні наразі найбільші з 2022 року: як це пов'язано із мирним планом Трампа

Втрати Росії у війні проти України за останні 10 місяців зросли швидше, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Наразі підтверджено смерті майже 160 тисяч солдатів, втім справжні цифри можуть сягати понад 350 тисяч.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику BBC.

Дивіться також Під Новий рік – ще мінус 1 000 окупантів: втрати Росії станом на 31 грудня

Скільки росіян загинуло за час мирної кампанії Трампа?

Видання стверджує, що під час активізації мирних зусиль Трампа у 2025 році кількість втрат особового складу російської армії зросла на 40% порівняно з минулим роком.

Журналісти BBC повідомили імена щонайменше 160 тисяч загиблих.

BBC News Russian разом з незалежним ЗМІ Mediazona та групою волонтерів підраховує російські військові втрати з лютого 2022 року. Ми ведемо список імен осіб, чию смерть нам вдалося підтвердити за допомогою офіційних звітів, газет, соціальних мереж, нових меморіалів та могил,

– мовиться у матеріалі.

Водночас аналітики переконані, що справжня кількість загиблих у війні в Україні за цей період набагато більша. За оцінками військових експертів, справжня кількість загиблих російських солдатів може становити від 243 до 352 тисяч осіб, оскільки аналіз BBC відображає лише 45 – 65% реальних втрат.

Інформація НАТО свідчить про те, що загальні втрати Росії, включаючи загиблих та поранених, становить близько 1,1 мільйона осіб, а один з офіційних представників оцінює число загиблих приблизно у 250 тисяч. ВВС наголошують, що їхній список не включає військових формувань окупованих регіонів сходу України, кількість яких оцінюють у 21 – 23,5 тисячі бійців.

Ці дані відображають масштабні втрати особового складу армії Росії та високу інтенсивність бойових дій в Україні. А також підтверджують, що реальні цифри можуть значно перевищувати офіційно опубліковані дані.

Втрати росіян на фронті за останню добу?