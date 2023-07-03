ЗСУ вражали важливі цілі ледь не щогодини: у Міноборони підбили підсумки "бавовни" за тиждень

Воїни України шаленими темпами не лише відправляють до праотців загарбників, а й ефективно знищують їхню техніку. Зокрема, лише за останній тиждень захисникам вдалося уразити понад 90 місць скупчення окупаційних військ.

Загалом же "бавовна" у росіян минулого тижня ефектно цвіла ледь не щогодини. Про це детальніше розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Мінус ціль кожні 70 хвилин

Як зазначила заступниця міністра оборони, за останні 7 днів Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі, в середньому, кожні 70 хвилин. При цьому мовиться про цілі високої пріоритетності.

Так, минулого тижня військові України уразили:

94 місця скупчення військ;

22 зенітно-ракетних комплекси;

19 складів боєприпасів;

7 командних пунктів.

Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога,

– підкреслила Ганна Маляр.

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Варто зазначити, що задля захисту України титани нашої держави без упину щодня ліквідовують загарбників та перетворюють на брухт їхню техніку. Так, лише за останню добу втрати ворога поповнили ще 600 загарбників, тож загальна кількість ліквідованих сягнула 230 260 осіб.

Погоріло за 2 липня й чимало російської техніки. Знищити вдалося:

5 танків,

11 бойових броньованих машин,

32 артилерійські системи,

4 РСЗВ,

1 засіб ППО,

1 гелікоптер,

16 безпілотників,

3 крилаті ракети,

18 одиниць автомобільної техніки,

7 одиниць спеціальної техніки.



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