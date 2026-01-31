Безжалісні удари по росіянах тривають: ЗСУ уразили ЗРК "Оса" та низку логістичних об'єктів

Р️️осія продовжує зазнавати втрат на фронті. Днями вона успішно "позбулася" зенітного ракетного комплексу "Оса" та низки своїх логістичних об'єктів.

Усе завдяки роботі Сил оборони України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Де та яких втрат зазнали росіяни?

Сили оборони України 29 січня виявили та успішно уразили російський ЗРК "Оса" поблизу Семенівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Військові підтверджують, що було пряме влучання в ціль. ️

Довідково. ЗРК "Оса" – це мобільна система ППО малого радіусу дії для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів Росії від ударів авіації, крилатих ракет та БпЛА.

Ураження ЗРК "Оса": дивіться відео

Також на ТОТ Запоріжжя наші військові вдарили по важливих логістичних об'єктах окупантів.

Зокрема, під прицілом опинився:

ремонтний підрозділ окремої бригади спеціального призначення росіян поблизу Токмака,

склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку біля Охримівки,

об'єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії під Кирилівкою.

Там втрати окупантів уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!

– наголосили у Генштабі.

Інші втрати Росії