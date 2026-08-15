ЗСУ рознесли ворожий ЗРК, склади та пункти управління на трьох напрямках

Українські захисники продовжують знищувати військову інфраструктуру російської армії на фронті. Чергова серія влучних ударів залишила ворога без важливої техніки та боєприпасів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, бійці успішно відпрацювали по ворожих об'єктах протягом 14 серпня та в ніч проти 15 серпня.

Нові ураження Сил оборони

За даними військового командування, на Луганщині українські бійці дістали ворожий зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", який прикривав окупантів у районі Кремінної. Його вартість оцінюють у приблизно 4 мільйони доларів.

Крім того, у Лисичанську було уражено склад матеріально-технічного забезпечення противника.

Гучно було й на Донеччині. У Вугледарі оборонці успішно вдарили по складу із російськими безпілотниками. Також під приціл потрапили два пункти управління ворога – один у Селидовому Донецької області, а інший у Михайлівці на Запоріжжі.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Робота по ключових військових цілях російського агресора триває,

– зазначили військові.

Нагадаємо, що українські військові 14 серпня відпрацювали по ворожих ретрансляторах та пунктах управління БпЛА на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та навіть у Курській області Росії. А перед цим вони уразили російську РЛС "Небо-У" в Севастополі та вдарили по складах окупантів, суттєво порушивши логістику противника.