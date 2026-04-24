Склад, ешелон та пункт управління БпЛА: у росіян відчутні втрати на ТОТ після українських атак

Р️️осія у ніч на 23 квітня зазнала чергових втрат. Уражено склад ракетно-артилерійського озброєнням, ешелон з пально-мастильними матеріалами та РЛС П-18.

Сталося це на тимчасово окупованих Донеччині, Луганщині, у Криму і не тільки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

У районі населеного пункту Сартана та Донеччині під прицілом Сил оборони України опинився склад ракетно-артилерійського озброєння та склад матеріально-технічних засобів.

Також уражено ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Вознесенівки на Луганщині.

А от у Криму, у районі Євпаторії, було атаковано радіолокаційну станцію П-18.

Не оминули українські воїни й пункт управління БпЛА росіян у районі населеного пункту Стрілеча Харківської області.

Загальні втрати та масштаби збитків наразі уточнюються.

