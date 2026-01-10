Більше не битиме по ЗСУ: дронарі знищили російську САУ на Запоріжжі

Російська техніка продовжує бути ціллю українських військових. Ворог зазнав чергових втрат на Запоріжжі.

ЗСУ показали відео, як вивели з ладу САУ окупантів, передає 24 Канал із посиланням на 210 ОШП.

Дивіться також Велика м'ясорубка, – експерт пояснив, чому росіяни концентруються саме на Гуляйполі

Як знищили російську САУ на Запоріжжі?

Російська самохідна артилерійська установка стала ціллю дронарів 210 Окремого штурмового полку.

Вона більше не зможе працювати по українських позиціях на Запоріжжі: забезпечувати вогневу підтримку окупантів та знищувати бронетехніку ЗСУ або укріплення.

"Продовжуємо нищити окупантів та їхню техніку", – вкотре наголосили військові.

Як знищували російську САУ: дивіться відео

Останні втрати Росії на війні