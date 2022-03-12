Втрати російських окупантів на війні: нові дані від Генштабу ЗСУ

Українські військові показують неймовірну рішучість у захисті своєї держави. Окупанти ж з кожним днем несуть нові великі втрати.

У Генштабі ЗСУ розповіли скільки загалом втрат поніс ворог з початку війни. Там наголошують, що інформація ще уточнюється, бо через інтенсивні бої рахувати точно важко.

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Детальніше про втрати окупантів

З 24 лютого по 12 березня орієнтовно ворог втратив понад 12 тисяч особового складу. Також є значні втрати техніки:

362 танки;

1205 ББМ;

135 артилерійських систем;

62 РСЗВ;

33 засоби ППО;

58 літаків;

83 гелікоптери;

585 одиниць автомобільної техніки;

3 кораблі / катери;

60 цистерн з ППМ;

7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Великі втрати окупанта: дивіться відео