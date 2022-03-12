Втрати російських окупантів на війні: нові дані від Генштабу ЗСУ

12 березня 2022 , 09:54
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Джерело:

ЗСУ

Українські військові показують неймовірну рішучість у захисті своєї держави. Окупанти ж з кожним днем несуть нові великі втрати.

У Генштабі ЗСУ розповіли скільки загалом втрат поніс ворог з початку війни. Там наголошують, що інформація ще уточнюється, бо через інтенсивні бої рахувати точно важко.

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Детальніше про втрати окупантів

З 24 лютого по 12 березня орієнтовно ворог втратив понад 12 тисяч особового складу. Також є значні втрати техніки:

  • 362 танки;
  • 1205 ББМ;
  • 135 артилерійських систем;
  • 62 РСЗВ;
  • 33 засоби ППО;
  • 58 літаків;
  • 83 гелікоптери;
  • 585 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 кораблі / катери;
  • 60 цистерн з ППМ;
  • 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Великі втрати окупанта: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик