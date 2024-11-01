Елітні підрозділи спецназу Росії зазнали нищівних втрат під час вторгнення в Україну, – ЗМІ

Росія продовжує відправляти щодня тисячі своїх солдатів на вірну смерть в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення елітні російські підрозділи спецназу зазнали колосальних втрат.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The National Interest. Однією з причин нищівних втрат серед елітних підрозділів спецназу журналісти називають бажання Росії "легкої перемоги".

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Якою була роль російського спецназу в Україні

Російські елітні військові підрозділи зазнали колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну. Їх основним завданням була "ліквідація українського керівництва".

У виданні заявили, що російське військове командування прагнуло "легкої перемоги" в Україні, тому залучило підрозділи спецназу. Наприклад, на початку вторгнення, коли російські десантники атакували аеропорт Гостомель під Києвом, спецпризначенці мали намір здійснити замах на президента Володимира Зеленського та інших високопоставлених чиновників.

Скільки елітних бійців могла втратити Росія

Оскільки елітні сили важко замінити в короткі терміни, Москві може знадобитися до десятиліття, щоб відновити спецпідрозділи до довоєнного потенціалу, що є критичною поразкою для можливостей стратегічних спеціальних операцій Росії проти супротивників,

– зазначають у виданні.

Журналісти зауважили, що Кремль залучав бійців спецназу кожного разу, коли російські окупанти стикалися зі значним супротивом. Зокрема, вони брали участь у боях у Маріуполі, Херсоні, Лимані, Харкові, Києві та на Донбасі.

Згідно з даними Пентагону, чотири з п'яти бригад російського спецназу зазнали суттєвих втрат до літа 2022 року. У складі однієї з бригад спецпризначенців залишалося лише "125 активних військовослужбовців із 900 розгорнутих". Аналітики припускають, що "підрозділ, який втратив майже 90% своєї боєздатності, вважається неефективним і виводиться за лінію фронту".