Сили оборони знищили ворожу колону техніки та групу штурмовиків під Покровськом

На Покровському напрямку тривають важкі бої. За кожну спробу прорватися вперед окупанти змушені платити велику ціну.

Так, українські військові поділилися епічними кадрами знищення загарбників, які намагалися просуватися під Покровськом, передає 24 Канал.

Як захисники завдали росіянам нищівного удару?

У північній частині Покровська росіяни вирішили штурмувати позиції підрозділів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Понад 20 ворожих піхотинців висунулися вперед. Вони намагалися переміщатися непомітно, користуючись погодними умовами. Втім, наші десантники вчасно завбачили ворога та завдали по ньому удар.

Штурмова група вже не могла наступати. Вона була змушена ховатися в приватних будівлях та у підвальних приміщеннях. Там їх українські військові і добили.

Тим часом воїни 155-ої механізованої бригади спалили колону росіян біля Покровська. Пілоти відпрацювали по автівках та піхоті, поки ті намагалися дістатися міста. Бойова робота велася за 6 – 7 кілометрів південніше лінії бойового зіткнення.

