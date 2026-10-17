В Україні у вересні на 85% зросла кількість загиблих і поранених цивільних, – ООН

У вересні 2026 року в Україні загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 людей дістали поранення. Загальна кількість жертв зросла на 85% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Скільки цивільних загинули та постраждали у вересні?

У вересні 2025 року в Україні підтвердили загибель 249 цивільних і поранення ще 1068 людей. Натомість у вересні 2026 року кількість жертв російських атак суттєво зросла.

Цивільні гинули або діставали поранення у 22 областях України та Києві. Найбільше постраждалих зафіксували у столиці, Херсоні, Харкові, Сумах і Запоріжжі.

Особливо складною була ситуація в Києві: жертви серед цивільного населення фіксували протягом 22 із 30 днів вересня. За даними ООН, це найчастіше за будь-який інший місяць від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Моніторингова місія також підтвердила загибель 18 цивільних і поранення ще 44 людей на тимчасово окупованих Росією територіях у вересні. Водночас фактична кількість постраждалих там може бути значно вищою, адже через відсутність доступу до цих районів перевірити всі повідомлення про атаки складно.

Яка ситуація із жертвами серед цивільних у жовтні?

У жовтні кількість жертв серед цивільних також залишалася високою. Одним із найтрагічніших епізодів став російський удар по Прилуках Чернігівської області: там загинули 22 цивільні, ще 45 людей були поранені.

ООН також задокументувала атаки з великою кількістю жертв у Краматорську 8 жовтня, Запоріжжі 10 жовтня та Луцьку 14 жовтня.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що перші два тижні жовтня були одними з найсмертоносніших для цивільного населення за останні роки. За її словами, лише за кілька днів російські атаки спричинили інциденти з великою кількістю жертв у Харкові, Запоріжжі, Краматорську та Києві.

Зростання кількості жертв збіглося з посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими. Унаслідок ударів пошкоджуються об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії, що призводить до аварійних відключень світла.

Зокрема, у ніч проти 14 жовтня російські війська атакували енергетичні та теплові об'єкти по всій країні. Під удар потрапили, зокрема, три основні електростанції Києва. Через атаку близько 600 тисяч людей у столиці тимчасово залишилися без електроенергії.

У ММПЛУ попереджають, що систематичні удари по енергетичній і тепловій інфраструктурі напередодні холодів можуть посилити страждання цивільного населення. Перебої з електро- та теплопостачанням створюють додаткові ризики для людей узимку.