Під час круглого столу на тему "Впровадження інноваційних технологій у сфері оборони на прикладі роботизованих комплексів та безпілотних літальних апаратів (БПЛА)" генеральний директор Директорату політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міноборони полковник Сергій Галушко зазначив наступне:

Якщо ми проаналізуємо ситуацію на лінії зіткнення в районі ООС, то зрозуміємо дуже прості речі: поранення та загибель військовослужбовців відбувається через снайперський вогонь, далекобійну піхотну зброю. Чому? Бо наші військовослужбовці виконують завдання на опорних пунктах першого ешелону, тобто в межах дальності безпосереднього вогневого зіткнення з противником. Це перша причина втрат.

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За його словами, другою причиною є значна протяжність лінії зіткнення. Тобто це сотні кілометрів, і є необхідність не лише у стаціонарних постах, а й патрулюванні й утриманні під контролем певних ділянок, які розташовані поза межами опорних пунктів. Тому ці втрати – від мінно-вибухових пристроїв та того ж снайперського вогню.

Полковник Сергій Галушко зазначив, що все це може бути мінімізовано за рахунок застосування роботизованих комплексів для спостереження, вогневого ураження, патрулювання, виявлення вибухових пристроїв. Своєю чергою безпілотні літальні апарати – цілевказання і корегування вогню, виконання функцій ударних засобів, боротьби з БПЛА противника.

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Рішення лежать на поверхні й це швидкий шлях розв'язати низку питань, які виникають під час ведення ООС. У нас значна кількість військових об’єктів, значні периметри території, тож фізична охорона цих об'єктів поступається місцем роботизованим системам. Ті самі роботизовані платформи дозволять зекономити кількість особового складу, задіяну для охорони об'єктів,

– розповів полковник Сергій Галушко.

За його словами, в оборонному відомстві аналізуються питання інформатизації в системі Міноборони, започатковується низка проєктів, триває робота над проблематикою АСУ. Тому можна дійти висновку, що впровадження інформаційних технологій у сферу оборони допоможе крокувати в ногу з провідними країнами світу.