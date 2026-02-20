Цинічний удар по "Білих Янголах": загинули поліцейські з Харківщини, що їхали рятувати людей

На Куп'янському напрямку росіяни вбили двох поліцейських. Ворожий безпілотник типу "Ланцет" влучив в евакуаційну машину "Білих Янголів", у якій їхали загиблі та ще один їхній колега.

Сталося це поблизу села Середній Бурлук. Про це повідомили в МВС та поліції Харківщини.

Що відомо про смертельну атаку на Куп'янщині?

Загиблих поліцейських звали Юлія Келеберда та Євген Калган. Разом із ними був ще один правоохоронець, він зазнав поранень.

Юлія Келеберда та Євген Калган служили у складі "Білих Янголів" з самого початку створення цього підрозділу.

Ризикуючи власним життям, вони знову і знову поверталися туди, де була найбільша потреба в допомозі,

– розповіли у МВС.

Цього разу вони теж вирушили для проведення евакуації мирного населення.

Загалом за плечима поліцейських були численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю.

Юлії назавжди 23. Без доньки залишилися батьки.

А Євгену було 39. У нього залишилася дружина, 16-річний син, 7-річна донька та мама.

