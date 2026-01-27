Вони якраз евакуйовувалися з Грабовського Краснопільського району. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Росіяни цинічно завдали цілеспрямованого подвійного удару по людях.
Трагедія сталася 27 січня 2026 року. Чоловік та його дружина намагалися врятуватися з прикордонного села.
Спочатку росіяни скерували дрон на 52-річну жінку. Після цього вони завдали повторного удару по 54-річному чоловіку, який поруч оплакував рідну людину.
На жаль, обоє загинули.
За цим фактом розпочато досудове розслідування.
В ISW повідомили, що Росія нещодавно просунулася на півночі Сумської області. Український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджує, що окупанти захопили Андріївку.
Росіяни також продовжують дистанційно мінувати область. Вони скидають дронами невеликі світлі мішки з вибухівкою, яка може спрацьовувати від натискання або навіть наближення до неї.
Окрім того, як зазначав нещодавно речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил Вадим Карп'як, активізувавшись на Сумщині та Харківщині ворог намагається тиснути на українські позиції, аби створити так звану "буферну зону" в регіоні.