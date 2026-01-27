Вони якраз евакуйовувалися з Грабовського Краснопільського району. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Читайте також Росія масовано атакувала Одещину: зруйновані будинки, є жертви і понад 30 постраждалих

Що відомо про вбивство двох цивільних на Сумщині?

Росіяни цинічно завдали цілеспрямованого подвійного удару по людях.

Трагедія сталася 27 січня 2026 року. Чоловік та його дружина намагалися врятуватися з прикордонного села.

Спочатку росіяни скерували дрон на 52-річну жінку. Після цього вони завдали повторного удару по 54-річному чоловіку, який поруч оплакував рідну людину.

На жаль, обоє загинули.

За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Обережно, 18+! Росіяни вбили двох людей на Сумщині: дивіться відео

Останні новини Сумщини