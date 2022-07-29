У боях за Україну загинув поет Гліб Бабіч

В боях за Україну загинув активіст та поет Гліб Бабич. Він пройшов 6 років війни проти російських окупантів та 5 бойових ротацій.

Гліб Бабіч був воїном, музикантом та поетом. Він очолював ГО "Республіка. Брати по Зброї".

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На війні загинув Гліб Бабіч

Політолог Андрій Смолій зауважив, що знав Гліба Бабіча й інколи з ним бачився.

"Багато з вас знали Гліба, бачили на ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто… Відверто, одна з найсумніших звісток... Будьте прокляті окупанти та терористи… Вічна слава! Нехай земля буде пухом", – зауважив Смолій.

П'ятий український президент Порошенко розповів, що Гліб Бабіч був воїном і поетом. Захисник любив Україну понад усе. За 6 років на фронті він пройшов 5 бойових ротацій та знищив десятки російських окупантів.

Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім — ясне небо,

– зазначив п'ятий президент.

Гліб Бабіч очолював ГО "Res_Publica. Брати по Зброї". За словами Порошенка, боєць залишиться в його пам’яті найкращим побратимом.

"З того часу, як познайомилися з ним у Катеринівці у 2018-му — на позиціях 10-ї гірсько-штурмової бригади. Важко. Дуже важко втрачати близьких людей… Гліб Бабіч один з моїх найближчих… Складно сказати про війну ємніше, ніж вмів вимовити він. Глибоко, талановито, і до самої суті", – зауважив політик.

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Також про загибель захисника розповів речник InformNapalm Михайло Макарук.

"Дякую тобі за поради, дякую за підтримку, і низький уклін за службу… Деда, Гліб Бабіч я тебе пам’ятатиму вічно", – написав Макарук.

Також про загибель бійця написав волонтер Юрій Бірюков. Він зазначив, що обожнював талант, розум, винахідливість, буркотіння, працелюбство та лінощі захисника.

"Обожнюю твою наполегливість змусити мене слухати твої пісні, які я не сприймаю, але слухаю і визнаю талант... Обожнюю твоє занудство, за допомогою якого ти змушував мене "хоботити" твоїй бригаді різне. Правильно, адже твій позивний "Лєнтяй" – тобі треба було ворушити мене. Ти вмів", – написав волонтер.

Бірюков зазначив, що також обожнював проєкти Бабіча, які тепер будуть пам'яттю про нього.

"Тільки не надумайте писати це занудство: "Герої не вмирають", дуже прошу. Хоча... Так. Герої не вмирають. Вони гинуть. І ти сьогодні загинув", – підсумував волонтер.

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Гліб Бабіч народився у 1969 році в Миколаєві. Він був активістом ГО "Справа громад", військовим, поетом та автором пісень. Також захисник брав участь у війні на Сході. До 2019 року він був прапорщиком 10-ї ОГШБР ЗСУ.