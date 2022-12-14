У Міноборони пояснили, чому приховують інформацію про українські втрати у війні

Українські військові продовжують протистояти російській агресії. І, на жаль, на війні проти загарбників гинуть наші захисники та захисниці. Але ці дані залишаються таємницею.

Під час телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому дані про втрати українського війська засекречені. Вона зауважила, що після перемоги їх озвучать, але не зараз.

Читайте також Поразка не за горами: як у Кремлі змінюють риторику пропаганди на фоні військових провалів

Це може використати ворог

Приміром, усіх хвилює кількість втрат. Чому ця інформація є прихованою? Тому що у військовій науці тактика поведінки військ у тому числі залежить від співвідношення втрат противника. То вони рахують, скільки від загальної кількості є втрат,

– наголосила Маляр.

За словами заступниці міністра, існує певний відсоток, після якого будь-яка армія починає змінювати свою тактику. І щоб ворог не мав доступу до цієї інформації, її вимушені засекретити.

Водночас Ганна Маляр наголосила, що цілком і повністю приховати ці дані ніхто не зможе. За її словами, їх дізнаються після завершення війни. Адже у загиблих військових є рідні та близькі. Вони отримуватимуть компенсації від держави. Тож приховати цю інформацію просто не вдасться.

Що стосується ворога, то статистика втрат продовжує наближатися до 100 тисяч. Розповідаємо, скільки російських військових уже вдалося ліквідувати.

За минулу добу 740 "двохсотих"