У Міноборони пояснили, чому приховують інформацію про українські втрати у війні
Українські військові продовжують протистояти російській агресії. І, на жаль, на війні проти загарбників гинуть наші захисники та захисниці. Але ці дані залишаються таємницею.
Під час телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому дані про втрати українського війська засекречені. Вона зауважила, що після перемоги їх озвучать, але не зараз.
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Це може використати ворог
Приміром, усіх хвилює кількість втрат. Чому ця інформація є прихованою? Тому що у військовій науці тактика поведінки військ у тому числі залежить від співвідношення втрат противника. То вони рахують, скільки від загальної кількості є втрат,
– наголосила Маляр.
За словами заступниці міністра, існує певний відсоток, після якого будь-яка армія починає змінювати свою тактику. І щоб ворог не мав доступу до цієї інформації, її вимушені засекретити.
Водночас Ганна Маляр наголосила, що цілком і повністю приховати ці дані ніхто не зможе. За її словами, їх дізнаються після завершення війни. Адже у загиблих військових є рідні та близькі. Вони отримуватимуть компенсації від держави. Тож приховати цю інформацію просто не вдасться.
Що стосується ворога, то статистика втрат продовжує наближатися до 100 тисяч. Розповідаємо, скільки російських військових уже вдалося ліквідувати.
За минулу добу 740 "двохсотих"
- Як зазначають у Генштабі ЗСУ, за минулу добу 13 грудня нашим військовим вдалося відправити на той світ ще 740 окупантів. Загальні втрати ворога складають уже 96 тисяч бійців. Але і це ще не все.
- У відомстві зазначають, що цифри можуть бути неточними. Пов'язано це з тим, що у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо чітко підрахувати втрати ворога.
- Також від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці знищили 2970 танків, 5937 бойових броньованих машин, 1931 артилерійську систему, 404 РСЗВ, 211 засобів ППО, 281 літак, 264 гелікоптери та 1617 БпЛА.
- Крім того, на брухт перетворили 592 крилаті ракети, 16 суден, 4562 автомобілі й автоцистерни, а також 171 одиницю спеціальної техніки.