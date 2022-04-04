Втрати України у війні становлять майже 2 мільярди гривень на день, – Шмигаль

Росія напала на Україну, почала знищувати не лише мирне населення, але й інфраструктуру. Відтак почала економічне винищення нашої країни.

Одним з акцентів ударів російських окупантів стали промислові підприємства. За даними прем'єрміністра України Дениса Шмигаля, в областях, де йдуть бойові дії, розташовується понад 30% підприємств, які створювали понад 50% ВВП.

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"Зараз підчас військових дій ми втрачаємо від 35% до 50% ВВП. Це і є удар по економіці", – розповів очільник уряду.

Кожен день війни лише збільшує втрати. Відтак Шмигаль наголошує, що остаточні підрахунки треба буде вже робити після нашої перемоги.

"Якщо говорити про розрахунки Мінфіну по втратах бюджету, то втрати України становлять близько 2 мільярдів гривень на день. Якщо говорити про втрати інфраструктури, то за місяць війни вони попередньо склали 119 мільярдів доларів. Тобто 4,25 мільярда доларів щодня", – розповів Шмигаль.

Однак через війну зросли і витрати України. Відтак сукупні втрати через розв'язану росіянами війну значно вищі.

"Якщо додати сюди військові втрати та збільшені військових та соціальних видатків, програми підтримки, втрати економіки та підприємств, тоді говоримо про 565 мільярдів доларів", – відзначив Шмигаль.

На думку прем'єрміністра, після закінчення війни, Україна зможе доволі швидко відбудувати втрачене та зруйноване.