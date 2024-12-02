Втрати України значно менші, ніж пише американська преса, – Зеленський

У війні проти Росії Україна втрачає найкращих доньок та синів. Проте втрати значно менші, аніж повідомляють західні ЗМІ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Kyodo News.

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Зеленський зробив заяву щодо втрат України у війні

Президент України повідомив, що не може розкрити дані про втрати України у війні з Росією. Водночас він спростував інформацію, яка раніше з'явилася у західних ЗМІ про нібито втрату 80 тисяч українських військових.

Я хочу вам сказати, що ні – менше. Набагато менше,

– наголосив Зеленський.

Разом з тим, український лідер підкреслив, що треба бути чесними у питанні того, скільки українців загинуло внаслідок війни. Зеленський зауважив, що наразі Україна не має інформації, скільки українців загинуло на тимчасово окупованих територіях. Втім, під час окупації на тих територіях були і цивільні, і військові, і правоохоронці, і представники місцевої влади.

"Скільки їх загинуло, скільки було втрачено, скільки закатовано у полоні – я не говорю. Тому я говорю лише про фіксацію військових, які на нашій території й контролюються нами", – резюмував президент.

Що стосується втрат України в рамках Курської операції, то, за словами Зеленського, з вересня 2024 року на одного полеглого українського військового – 8 загиблих окупантів.

У вересні журналісти The Wall Street Journal заявили, що загальні втрати України у війні сягають близько 480 тисяч. У ЗМІ стверджували, що мовиться близько про 80 000 загиблих та 400 000 поранених.