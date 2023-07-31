Військове диво та феномен, – у Міноборони озвучили, які втрати в України під час наступу

Втрати українських військ під час наступу значно менші, ніж у російських окупантів. Збройні Сили України просуваються вперед, попри перевагу ворога в озброєнні та живій силі.

Про цей феномен розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону, інформує 24 Канал. Вона також наголосила, що роботу українських військових слід оцінювати не лише кілометрами, варто розуміти, що ЗСУ знищують чимало ворожих складів з боєприпасами, які потенційно ворог міг застосувати проти українців.

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У нас є успіхи. І ми цього тижня непогано просувалися у всіх напрямках. Тут питання не в просуванні. Наші Збройні Сили сьогодні здійснюють речі, які можна назвати військовим дивом,

– заявила Маляр.

Вона пояснила, що за нормами військової науки, наступати треба, коли є перевага в озброєнні й кількості людей. Проте українські бійці наступають, коли у ворога всього цього більше.

Український військовий феномен

"Наші рухаються, і тут питання не в кілометрах. Те, що вони йдуть вперед і на Сході, і на Півдні – це український військовий феномен", – зазначила Маляр.

Раніше Ганна Маляр зазначала, що кількість загиблих серед українських військових на напрямках наступу значно менша, ніж у ворога: на Бахмутському гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському – у 5,3 раза менше. Це при тому, що зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.

Актуально про контрнаступ ЗСУ

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

! Сили оборони звільнили 37 кв. км на Бахмутському напрямку, за тиждень українські військові просунулися на 2 кв. км, а в Запорізькій області площа деокупованої території сягнула понад 200 кв. км.