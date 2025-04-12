Мінус 1240 окупантів, танки, артсистеми й понад сотня іншої техніки: втрати ворога на 12 квітня

Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розв'язала проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1240 окупантів.

Загальні бойові втрати ворога сягнули вже близько 931 450 осіб. Зокрема, противник також не зміг дорахуватися чимало танків, артилерійських установок та іншої техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

Особового складу – близько 931450 (+1240)осіб,

танків – 10591 (+11);

бойових броньованих машин – 22055 (+7);

артилерійських систем – 26092 (+49);

РСЗВ – 1362 (+2);

засобів ППО – 1127 (+0);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32278 (+78);

крилатих ракет – 3145 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 43807 (+128);

спеціальної техніки – 3798 (+0).



Втрати ворога на 12 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 11 квітня на Куп'янському напрямку ЗСУ успішно відбили штурмові дії ворога біля Нової Кругляківки та Загризового. У напрямку Петропавлівки російська армія намагалася провести механізований штурм за участю 40 окупантів під прикриттям чотирьох бронемашин.

Наші захисники відкрили вогонь у відповідь, внаслідок чого усю бронетехніку було знищено, а противник зазнав суттєвих втрат.