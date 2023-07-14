Ще 550 ліквідованих окупантів та понад 100 одиниць техніки: втрати ворога станом на 14 липня

Українські захисники продовжують вибивати окупантів з нашої рідної землі. Лиш за минулу добу оборонці ліквідували 550 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано уже 236 590 російських вояк. Зауважимо, що реальні цифри можуть бути більшими, адже точну статистику вести складно там, де точаться запеклі бої.

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Втрати ворога у техніці

Окрім втрат в особистому складі, Росія колосальними темпами позбувається й техніки. Демілітаризація ворожого війська проходить успішно. ЗСУ перетворили на брухт тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. ЗСУ мінуснули й кілька сотень літаків і гелікоптерів, а також суден, серед яких найдорожчий – крейсер "Москва", який і досі лежить на дні Чорного моря.

Від 24 лютого 2022-го наші захисники вже знищили:

танків – 4097 (+5),

бойових броньованих машин – 8008 (+9),

артилерійських систем – 4449 (+24),

РСЗВ – 680 (+2),

засобів ППО – 423 (+2),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 310 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31),

крилатих ракет – 1273 (+2),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24),

спеціальної техніки – 662 (+10).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Запоріжжі потужно прилетіло по окупантах

Нещодавно міський голова Мелітополя повідомив, що українські воїни ліквідували в Токмаку ворожий завод, близько 200 окупантів і так званого "коменданта". Російські ФСБ-шники в паніці вивозили свої сім'ї.