Мінус 1950 окупантів, 2 ППО та понад 1300 БпЛА: які втрати ворога на 17 жовтня

Україна продовжує знищувати окупантів та їх техніку, послаблюючи бойові спроможності Росії. Унаслідок бойових дій та операцій Сил оборони російська армія щодня зазнає втрат у живій силі й техніці, а її військовий потенціал поступово скорочується.

Про актуальні втрати окупантів розповіли в Генштабі.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 17 жовтня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 562 970 (+1 950);

танків – 12 415 (+1);

бойових броньованих машин – 25 554 (+2);

артилерійських систем – 51 266 (+24);

РСЗВ – 2 221 (+4);

засобів ППО – 1 710 (+2);

літаків – 449 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396);

наземних робототехнічних комплексів – 2 962 (+4);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 163 883 (+329);

спеціальної техніки – 4 835 (+2);

крилатих ракет – 5 130 (+0).



Втрати ворога на 17 жовтня / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, з початку 2026 року російська армія втратила у війні проти України 350 260 військовослужбовців. За даними Генерального штабу ЗСУ, найменших втрат окупанти зазнали в лютому – 26 090 осіб, тоді як абсолютний рекорд зафіксували у вересні, коли українські військові ліквідували 46 230 загарбників. Від весни кількість втрат противника щомісяця зростала, а влітку перевищила 39 – 42 тисячі осіб.