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24 Канал Новини світу Мінус 1950 окупантів, 2 ППО та понад 1300 БпЛА: які втрати ворога на 17 жовтня
17 жовтня, 06:40
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Мінус 1950 окупантів, 2 ППО та понад 1300 БпЛА: які втрати ворога на 17 жовтня

Юлія Харченко

Україна продовжує знищувати окупантів та їх техніку, послаблюючи бойові спроможності Росії. Унаслідок бойових дій та операцій Сил оборони російська армія щодня зазнає втрат у живій силі й техніці, а її військовий потенціал поступово скорочується.

Про актуальні втрати окупантів розповіли в Генштабі.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 17 жовтня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 562 970 (+1 950);
  • танків – 12 415 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 554 (+2);
  • артилерійських систем – 51 266 (+24);
  • РСЗВ – 2 221 (+4);
  • засобів ППО – 1 710 (+2);
  • літаків – 449 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 962 (+4);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 163 883 (+329);
  • спеціальної техніки – 4 835 (+2);
  • крилатих ракет – 5 130 (+0).


Втрати ворога на 17 жовтня / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, з початку 2026 року російська армія втратила у війні проти України 350 260 військовослужбовців. За даними Генерального штабу ЗСУ, найменших втрат окупанти зазнали в лютому – 26 090 осіб, тоді як абсолютний рекорд зафіксували у вересні, коли українські військові ліквідували 46 230 загарбників. Від весни кількість втрат противника щомісяця зростала, а влітку перевищила 39 – 42 тисячі осіб.

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