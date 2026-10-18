Мінус 2090 окупантів і понад 1300 БпЛА: які втрати у Росії на 18 жовтня
Загальні втрати особового складу російської армії вже перевищили 1,5 мільйона військових і продовжують щодня зростати. Крім того, Росія втрачає критично важливу військову техніку.
Про актуальні втрати окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 18 жовтня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 565 060 (+2 090) осіб;
- танків – 12 416 (+1);
- бойових броньованих машин – 12 416 (+1);
- артилерійських систем – 51 293 (+27);
- РСЗВ – 2 224 (+3);
- засобів ППО – 1 711 (+1) ;
- літаків – 449 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 568 358 (+1 372);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 968 (+6);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 164 246 (+363);
- спеціальної техніки – 4 835 (+5);
- крилатих ракет – 5 134 (+4).
Втрати ворога у війні / Генштаб ЗСУ
Нагадаємо, бійці Третього армійського корпусу вперше уразили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон" під час операції "Вівальді". Точного удару по ворожій техніці завдали оператори MURAMASA з 21-го полку безпілотних систем KRAKEN за допомогою дронів.
Відомо, що ТОС-3 оснащена термобаричними боєприпасами, має збільшену дальність стрільби та додаткові елементи захисту від безпілотників.