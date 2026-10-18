Мінус 2090 окупантів і понад 1300 БпЛА: які втрати у Росії на 18 жовтня

Загальні втрати особового складу російської армії вже перевищили 1,5 мільйона військових і продовжують щодня зростати. Крім того, Росія втрачає критично важливу військову техніку.

Про актуальні втрати окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 18 жовтня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 565 060 (+2 090) осіб;

танків – 12 416 (+1);

бойових броньованих машин – 12 416 (+1);

артилерійських систем – 51 293 (+27);

РСЗВ – 2 224 (+3);

засобів ППО – 1 711 (+1) ;

літаків – 449 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 568 358 (+1 372);

наземних робототехнічних комплексів – 2 968 (+6);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 164 246 (+363);

спеціальної техніки – 4 835 (+5);

крилатих ракет – 5 134 (+4).



Втрати ворога у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, бійці Третього армійського корпусу вперше уразили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон" під час операції "Вівальді". Точного удару по ворожій техніці завдали оператори MURAMASA з 21-го полку безпілотних систем KRAKEN за допомогою дронів.

Відомо, що ТОС-3 оснащена термобаричними боєприпасами, має збільшену дальність стрільби та додаткові елементи захисту від безпілотників.