Українські воїни вже знищили понад 220 тисяч окупантів: втрати ворога станом на 19 червня

Збройні Сили України продовжують давати відсіч російським загарбникам вже протягом 481 дня. Лише за минулу добу так звана "друга армія світу" втратила 630 окупантів.

Від початку повномасштабної війни на концерт до Кобзона відправилися 220 450 росіян. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже в умовах активних бойових дій важко підрахувати втрати ворога.

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Актуальні втрати окупантів

Російські загарбники продовжують втрачати не лише живу силу, а й десятки одиниць техніки. Так, за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували:

особового складу – 220450 (+630) осіб,

танків – 3989 (+5),

бойових броньованих машин – 7735 (+6),

артилерійських систем – 3865 (+18),

РСЗВ – 610 (+0),

засобів ППО – 370 (+6),

літаків – 314 (+0),

гелікоптерів – 305 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),

крилатих ракет – 1211 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42),

спеціальної техніки – 526 (+4).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Тіла загиблих вагнерівців вивозять КАМАЗами

ГУР МО опублікувало нове перехоплення розмови російських загарбників. Окупант у телефонній розмові почав бідкатися дружині на колосальні втрати вагнерівців на війні в Україні.

Так, за його словами з поля бою не встигають вивозити мертвих вагнерівців. Окупант стверджує, що його друг працює водієм, йому доводиться робити десятки рейсів на добу, аби вивезти загиблих росіян.

Великі втрати просто у "Вагнера". Знайомий, який зараз у "Вагнері", сказав, що він на машині катається, і він понад 15 рейсів робить на день – повністю КАМАЗ забитий трупами,

– розповів загарбник.

Водночас дружина окупанта розповіла, що у Росії активно розповсюджують листівки та агітують вступати до лав російської армії. За словами росіянки, такі агітаційні листівки знаходять чи не у кожній поштовій скриньці.