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24 Канал Новини України Мінус 1040 окупантів: втрати ворога на 20 липня
20 липня, 06:42
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Мінус 1040 окупантів: втрати ворога на 20 липня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони ліквідували ще 1040 російських загарбників і 479 одиниць техніки та озброєння.
  • Загальні втрати Росії станом на ранок 20 липня перевищили 1 041 000 бійців.

За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1040 російських загарбників. Також наші воїни знищили 479 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 20 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 041 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 20 липня 2025 року

  • Особового складу – близько 1041 990 (+1040),
  • танків – 11035 (+3),
  • бойових броньованих машин – 23021 (+9),
  • артилерійських систем – 30583 (+52),
  • РСЗВ – 1443 (+1),
  • засобів ППО – 1198 (+0),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270),
  • крилатих ракет – 3515 (+23),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55727 (+121),
  • спеціальної техніки – 3932 (+0).

Втрати ворога на 20.07.2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ