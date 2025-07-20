20 липня, 06:42
Мінус 1040 окупантів: втрати ворога на 20 липня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували ще 1040 російських загарбників і 479 одиниць техніки та озброєння.
- Загальні втрати Росії станом на ранок 20 липня перевищили 1 041 000 бійців.
За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1040 російських загарбників. Також наші воїни знищили 479 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Станом на ранок 20 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 041 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 20 липня 2025 року
- Особового складу – близько 1041 990 (+1040),
- танків – 11035 (+3),
- бойових броньованих машин – 23021 (+9),
- артилерійських систем – 30583 (+52),
- РСЗВ – 1443 (+1),
- засобів ППО – 1198 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270),
- крилатих ракет – 3515 (+23),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55727 (+121),
- спеціальної техніки – 3932 (+0).