Мінус 1040 окупантів: втрати ворога на 20 липня

За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 1040 російських загарбників. Також наші воїни знищили 479 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 20 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 041 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також "Примари" в небі над Донбасом: вражаюче відео, як розвідники знищили російські комплекси ППО Втрати ворога на 20 липня 2025 року Особового складу – близько 1041 990 (+1040),

танків – 11035 (+3),

бойових броньованих машин – 23021 (+9),

артилерійських систем – 30583 (+52),

РСЗВ – 1443 (+1),

засобів ППО – 1198 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270),

крилатих ракет – 3515 (+23),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 55727 (+121),

спеціальної техніки – 3932 (+0). Втрати ворога на 20.07.2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ