Мінус 1560 окупантів, танки та ППО: які втрати Росії на 20 вересня

Росія продовжує зазнавати значних втрат на полі бою, які дедалі складніше компенсувати новими ресурсами та поповненням особового складу. Українські військові системно знищують російську техніку, озброєння та живу силу, зменшуючи наступальний потенціал противника.

Про актуальні втрати у ворога розповіли у Генштабі.

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 517 990 (+1 560) осіб;

танків – 12 356 (+4);

бойових броньованих машин – 25 361 (+4);

артилерійських систем – 50 067 (+56);

РСЗВ – 2 146 (+3);

засобів ППО – 1 659 (+2);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – (+1 833) ;

крилатих ракет – 5 111 (+0);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 151 345 (+423);

спеціальної техніки – 4 716 (+13).



Втрати ворога на 20 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, американський генерал Ден Кейн заявив, що на окремих ділянках фронту тривалість життя новоприбулих російських солдатів може становити лише 20 – 30 хвилин через масоване застосування Україною високоточних безпілотників.

За його словами, використання дронів зі штучним інтелектом і системами комп’ютерного зору дає змогу виявляти та уражати цілі навіть без GPS-сигналу, що підвищує їхню ефективність в умовах роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.