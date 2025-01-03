ВМС України завдали ударів по 50 військових об'єктах Росії: підсумки 2024 року

Підрозділи Військово-Морських Сил України торік завдали десятки успішних ударів по близько 50 військових об'єктах Росії. Серед уражених цілей – аеродроми, склади боєприпасів, об'єкти ППО та логістичні вузли, зокрема в окупованому Криму.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу. Він також назвав ключові цілі та пріоритети на 2025 рік.

Читайте також Мазут із затонулих російських танкерів "Волгонєфті" вже досяг берегів Криму

ВМС України знищили ключові об’єкти РФ за 2024 рік

Протягом 2024 року підрозділи Військово-Морських Сил України завдали десятки успішних ударів по близько 50 російських військових об’єктах.

Серед уражених цілей – військові аеродроми, склади боєприпасів і палива, місця зберігання та виробництва дронів-камікадзе "Шахед", об’єкти систем протиповітряної оборони, логістичні вузли та підприємства оборонно-промислового комплексу Росії, зокрема на тимчасово окупованій території Криму.

За словами Олексія Неїжпапи, українські військові продовжують використовувати всі наявні засоби, щоб нищити ворога та послаблювати його бойові можливості.

Провів нараду щодо підсумків діяльності ВМС ЗС України за 2024 рік. Заслухав доповіді про результати бойової роботи, захист портів та узбережжя, протимінні заходи, функціонування морського коридору, протиповітряну оборону, укомплектування підрозділів та підготовку особового складу,

– зазначив Неїжпапа.

Окрему увагу віцеадмірал звернув на роботу авіаційної розвідки. За його словами, за рік було виконано майже 700 годин польотів, під час яких виявили близько 400 цілей ворога. Ці дані стали основою для планування бойових операцій.

Це підкреслює важливість впровадження нових технологій і розширення використання безпілотних систем для виконання як розвідувальних, так і ударних завдань,

– додав командувач.

Дії ВМС значно ускладнили Росії використання її головної військово-морської бази в окупованому Севастополі. Чорноморський флот Росії змушений був відвести більшість своїх кораблів, зокрема носії ракет "Калібр", до Новоросійська.

Водночас українські військові зупинили вільне маневрування російських кораблів в Азовському морі, змусивши їх відступити до баз у Краснодарському краї.

Серед ключових досягнень – забезпечення функціонування морського коридору, що дозволило стабільно експортувати мільйони тонн українського зерна. Це не лише підтримало економіку країни, а й посилило глобальну продовольчу безпеку.

На 2025 рік ВМС визначили пріоритетні завдання. Серед них – забезпечення якісної підготовки військовослужбовців, яка є важливою умовою для збереження їхніх життів, а також розширення застосування безпілотних систем для ефективного виконання бойових завдань.